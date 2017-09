Arana sente dores e vira dúvida para clássico

O lateral-esquerdo Guilherme Arana sentiu dores durante treinamento nesta sexta-feira, no CT Joaquim Grava, em São Paulo, e passou a ser dúvida do Corinthians para o clássico contra o Santos, neste domingo, às 16 horas, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, pela 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Fábio Carille voltou a testar o volante Marciel improvisado no setor para o caso de não poder contar com o titular.

Guilherme Arana deixou o treinamento logo no início da atividade, apontando para a coxa direita, justamente a lesão que o tirou dos últimos jogos. Ele chegou a retornar ao gramado para fazer testes, mas não tem presença assegurada para este domingo.

Foto: Daniel Augusto Jr. / Agência Corinthians / Divulgação

A previsão inicial dos médicos do clube era de que Guilherme Arana voltasse ao time só em outubro, mas nesta semana demonstrou estar recuperado e chegou a treinar com o grupo, até sentir a lesão nesta sexta-feira.