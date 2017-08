Arana e Balbuena desfalcam o Corinthians por tempo indeterminado

O lateral-esquerdo Guilherme Arana e o zagueiro Balbuena serão desfalques do Corinthians nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Ambos passaram por exames médicos em que foram constatadas as lesões e a assessoria de imprensa do clube informou que não há previsão para o retorno de ambos.

Já é sabido, porém, que eles serão desfalques contra a Chapecoense, quarta-feira, e, provavelmente, contra o Atlético-GO, sábado, no Itaquerão.

Balbuena tem lesão no músculo posterior da coxa esquerda e Arana sofreu uma contusão no reto femoral da coxa direita. Ambos se machucaram no confronto com o Vitória, sábado, no Itaquerão, e foram substituídos durante a partida. No caso do zagueiro, ele já seria desfalque nesta quarta-feira, pois recebeu o terceiro cartão amarelo.