Arábia Saudita vence Japão, desbanca Austrália e se classifica para Copa do Mundo

Em uma reviravolta na rodada final do Grupo B das Eliminatórias da Ásia, a Arábia Saudita desbancou a Austrália e garantiu sua vaga na Copa do Mundo de 2018, nesta terça-feira. A classificação veio com a vitória sobre o Japão, por 1 a 0, diante da torcida, na cidade de Jeddah.

O gol de Fahad Al-Muwallad, aos 18 minutos do segundo tempo, sacramentou a vaga dos sauditas porque levou a seleção aos mesmos 19 pontos da Austrália, no Grupo B. O desempate é definido no saldo de gols, superior da Arábia Saudita. Primeiro colocado, o Japão já estava classificado, com 20 pontos.

Nas Eliminatórias da Ásia somente os dois primeiros colocados de cada chave entram direto no Mundial. O terceiro vai disputar mais uma fase asiática em busca de uma vaga na repescagem contra uma seleção da Concacaf. Assim, Austrália e Síria vão se enfrentar em confronto de ida e volta. O vencedor decidirá a vaga contra um rival da Concacaf.