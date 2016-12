O União Barbarense vive um dilema para a temporada 2017. Apesar de estar confirmado na próxima edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o clube ainda não sabe se poderá aproveitar os destaques da equipe no Campeonato Paulista da Série A2. O motivo é que o time Sub-20 tem uma administração terceirizada e, com isso, a maioria de seus jogadores pertencem à parceria responsável, a M2R, e não ao Leão da 13.

Apenas oito dos 27 atletas do elenco de juniores têm vínculo com o União: os goleiros Luvizzetto e João, os zagueiros Leonardo Prock e Vinicius Moraes, o lateral-esquerdo Leandro, o volante Leonardo Albanez, o meia Renan Caetano e o atacante Felipe Paraná. Na semana passada, o diretor executivo Emerson Melo descartou pinçar alguma promessa da base justamente por conta da terceirização do time Sub-20. “O time da Copinha pertence a uma outra empresa e só poderemos mexer com a divisão de base depois de 31 de janeiro”, afirmou, lembrando a data em que se encerra o contrato do clube com a M2R.

Foto: João Carlos Nascimento / O LIBERAL

No entanto, o gestor da M2R, Roger Silva, garante que dará uma prioridade ao União para negociar os destaques do time Sub-20 na Copa São Paulo. “Apesar de o Emerson já ter passado para a imprensa que dificilmente contará com algum jogador da base na A2, se houver o interesse por parte da diretoria para que algum atleta seja englobado no time profissional, com certeza vamos dar uma preferência ao União para ajudar o time a montar uma boa equipe em 2017”, promete.

NEGOCIAÇÃO. Além disso, o dirigente negocia com a diretoria unionista uma permanência do grupo ao longo de todo o próximo ano. “A continuidade da parceria depende do nosso investidor e de uma reunião com o presidente Jairo Araújo e o Emerson. Eles pretendem continuar com a gente, mas num outro formato, diferente das parcerias que fizemos com Linense, Monte Azul e Noroeste. Tudo terá que ser conversado”, explica Silva.

O Leão da 13 já tem 23 jogadores apalavrados para defender a equipe na Série A2. Como o regulamento da competição permite a inscrição de 28 atletas, o clube tem a possibilidade de promover até cinco jogadores da base para jogar no time profissional em 2017, caso haja interesse da comissão técnica liderada pelo treinador Edson Leivinha.

