Apresentados, Danilo Barcelos e Felipe Santana celebram chance no Atlético-MG

O Atlético-MG apresentou oficialmente nesta terça-feira mais dois reforços para a temporada 2017. O lateral Danilo Barcelos e o zagueiro Felipe Santana chegam para um ano importante para o clube, que voltará a disputar a Libertadores e, mais uma vez, faz investimento de quem quer conquistá-la.

“Vim pelo projeto. Temos um time maravilhoso, um elenco muito forte que tem totais condições de conquistar grandes objetivos esse ano. Espero que isso aconteça para que, no final da temporada, possamos estar felizes. Espero que eu possa fazer historia aqui. O importante é que o Atlético-MG possa conseguir os objetivos que traçou em 2017”, comentou Felipe Santana.

O zagueiro chega ao clube aos 30 anos, depois de mais de oito atuando na Europa, com direito a passagens por Borussia Dortmund e Schalke 04. Já Danilo Barcelos tem 25 anos e terá no Atlético-MG a primeira oportunidade como profissional entre os principais clubes do Brasil.

“A expectativa é ótima. É muito especial para mim essa chegada ao Atlético-MG, uma coisa muito importante para mim. Estou muito feliz e espero que, daqui para frente, seja só alegria com a camisa do Galo”, afirmou. “A vontade é grande de atuar com a camisa do Galo, estou preparado para isso e, agora, é só aguardar e trabalhar bem. Tenho certeza que 2017 vai ser um ano histórico para o Atlético-MG.”

Se não são nomes dos mais conhecidos para o torcedor, tanto Felipe Santana quanto Danilo Barcelos garantiram que chegam prontos para ajudar o Atlético-MG na busca por títulos em 2017. O zagueiro deve brigar por uma vaga de titular com Gabriel, Erazo e Leonardo Silva, enquanto o lateral chega para a reserva de Fábio Santos, mas, polivalente, pode atuar também no meio de campo.

“Estou bem, tranquilo, feliz. Foi uma recepção muito calorosa de todos os jogadores que encontrei até agora. Alguns eu já conhecia e outros estou conhecendo agora, mas nada como o dia a dia para interagir melhor com a galera”, comentou Felipe. “O professor Roger tem um elenco muito qualificado nas mãos e vai saber aproveitar todo mundo. Todos precisam estar preparados para ajudar na hora certa porque a gente almeja coisas grandes esse ano e, com certeza, vai precisar de todos”, completou Danilo.