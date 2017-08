Apresentado, Romarinho diz ter se preparado para atrair a atenção do Fluminense

O atacante Romarinho, apresentado oficialmente como reforço do Fluminense, revelou em entrevista coletiva nesta sexta-feira que teve uma preparação especial quanto atuava pelo Globo, do Rio Grande do Norte, na partida contra a equipe tricolor válida pela primeira fase da Copa do Brasil – vencida pelo Flu por 5 a 2. O jogador contou que já tinha a intenção de atrair a atenção do clube carioca.

“Me preparo para todos os jogos, mas contra o Fluminense acho que me preparei ainda mais porque sabia que, se eu jogasse bem, o Brasil estaria me vendo. Graças a Deus o Fluminense me observou, o Abel gostou do meu futebol e hoje estou aqui para honrar a camisa tricolor e não decepcionar o Abel. Estou muito feliz”, contou o jogador.

Romarinho, de 23 anos, contratado por empréstimo até o fim do Campeonato Carioca de 2018, ressaltou que se sente privilegiado pela oportunidade de atuar ao lado de jogadores de destaque do futebol brasileiro.