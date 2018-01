Apresentado pelo Sevilla, Arana revela inspiração em Roberto Carlos

Contratado pelo Sevilla após se destacar na vitoriosa campanha do Corinthians no Campeonato Brasileiro de 2017, Guilherme Arana vestiu nesta sexta-feira a camisa de número 8 e revelou inspiração em outro lateral-esquerdo que teve passagem brilhante no futebol espanhol: Roberto Carlos.

“Eu estou disponível para o treinador, eu tenho trabalhado muito, preparei-me durante minhas férias, estou fisicamente bem e se o treinador me colocar em campo, vou estar preparado”, afirmou.

Com apenas 20 anos, Arana foi formado nas divisões de base do Corinthians e teve uma rápida passagem por empréstimo pelo Atlético Paranaense. Agora, então, ele comemorou o próximo passo na sua carreira. “Muito feliz por estar neste clube. É um ótimo clube, com a ajuda da minha família tomei essa decisão e estou muito feliz em ajudar este clube”, comentou o reforço do quinto colocado do Campeonato Espanhol.

LEIA TAMBÉM: Paulão minimiza peso de jogo contra Atlético-MG, mas cobra Vasco forte em casa