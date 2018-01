Apresentado no Inter, Wellington Silva elogia estrutura e promete fazer história

A manhã deste sábado em Porto Alegre foi de apresentação de reforço no Internacional. Oficializado na última sexta-feira como a nova contratação do clube gaúcho, Wellington Silva se disse honrado em vestir a camisa 11 do Internacional e prometeu fazer história no clube.

“Estou muito feliz em estar aqui no Inter. É um clube que oferece a melhor estrutura para você treinar e dar o melhor. Sei a grandeza deste clube e espero vestir essa camisa e honrar da melhor forma possível”, prometeu o atacante, que já havia treinando com o restante do grupo, mas ainda não tinha sido oficializado pelo clube por conta de pendências com o Fluminense e o Arsenal.

Formado em Xerém (RJ) pelo clube carioca, Wellington Silva era tido como uma grande promessa e despertou o interesse de grandes clubes europeus desde cedo. Com a seleção brasileira, disputou o Mundial Sub-17 no grupo que tinha ainda o goleiro Alisson, o volante Casemiro e os atacantes Philippe Coutinho e Neymar. Foi vendido ao Arsenal em 2010, mas nunca chegou a atuar no clube inglês e acumulou empréstimo antes de retornar ao Fluminense no ano passado.