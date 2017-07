Apresentado, Nilmar diz compreender desconfiança e vê Santos como resgate

Novo reforço do Santos, Nilmar foi apresentado na tarde desta segunda-feira sob desconfiança por estar em inatividade há mais de um ano. Livre de contrato com o Al-Nasr, dos Emirados Árabes Unidos, o atacante assinou até o final de 2018 com o clube da Vila Belmiro sabendo que precisará lidar com as dúvidas sobre se ainda pode atuar em alto nível. Por isso, declarou que encara a oportunidade como um resgate na sua carreira e garantiu estar muito motivado para vestir a camisa do Santos.

“Como fiquei sem jogar, sabia que ia encarar isso em qualquer lugar. Um jogador com o meu histórico ficar um sem ano jogar gera desconfiança. Minha motivação está dentro de mim. Eu tenho responsabilidade de voltar ao alto nível. Venho para me resgatar. Encontrei grandes profissionais aqui e eles sabem o tamanho do meu desejo de voltar a jogar”, disse.

LEIA TAMBÉM: Ituano vence Santo André e fica a um empate do Troféu do Interior

Nilmar também reconheceu que a desconfiança passa pelas graves lesões no joelho que teve durante a sua carreira. Mas assegurou que só a falta de condicionamento físico o impede de já estar à disposição do técnico Levir Culpi, o que deve demorar entre um e dois meses. “Estou praticamente morando no CT para voltar o mais rápido possível. Vim pela vontade de vencer e tenho condições de render”, comentou.