Anderson Martins elogia planejamento ‘vitorioso’

O zagueiro Anderson Martins reconheceu nesta sexta-feira, em sua apresentação no CT da Barra Funda como reforço do São Paulo, que não foi fácil decidir abrir mão de disputar a Copa Libertadores pelo Vasco neste ano, mas que está confiante no projeto “vitorioso” do clube paulista, onde chega para ficar por três temporadas.

“Não foi fácil. Eu estava num grupo muito bom, com pessoas que me ajudaram muito”, disse o atleta. “Abri mão de disputar a Libertadores neste ano, mas sei que o São Paulo vai ser forte e vitorioso, por tudo que projeta para os próximos anos. As expectativas são grandes. Espero agregar com minha experiência e procurar fortalecer cada vez mais o São Paulo. ”

LEIA TAMBÉM: Sobe para dez o número de mortes de macacos por febre amarela

Foto: Érico Leonan / saopaulofc.net / Divulgação

O reforço projeta uma disputa saudável pelo posto de titular da zaga, que hoje tem as vagas ocupadas por Arboleda e Rodrigo Caio. “Sei da qualidade de todos que estão aqui, e isso só fortalece o grupo. Espero ajudar da melhor maneira possível. Respeito a todos e vou procurar meu espaço. Será um grande desafio. Não dá para se acomodar. Isso também faz parte dos motivos da minha decisão de vir para o São Paulo.”