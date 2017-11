Fábio Carille viverá nova realidade em 2018

Foto: Daniel Augusto Jr. / Agência Corinthians

“Eu acreditava que ele faria sucesso, mas não tão rápido, ainda mais com um time tão limitado”. A frase é de Joaquim Carille, pai de Fábio Carille, mas poderia ser de qualquer corintiano, até dos mais otimistas. O ano sensacional que o técnico do Corinthians festeja é surpreendente até mesmo em sua casa. O título do Campeonato Brasileiro consolida a carreira de um profissional que, segundo amigos do Parque São Jorge, não mudou em nada dos tempos de auxiliar. Está apenas mais experiente.

O jornal O Estado de S.Paulo ouviu pessoas próximas ao treinador e o consenso é que a fama e a pressão não mudaram seu jeito de ser. “Carille continua igualzinho, é impressionante. Ele vai atrás dos amigos, vem e fica com a gente como se fosse um qualquer”, contou Dino Pontes, um de seus padrinhos de casamento e também primeiro chefe quando tinha 12 anos e foi ser ajudante em oficina mecânica.

De diferente, apenas a maturidade. “Ele aumentou sua confiança do começo do ano para cá. O Fábio sempre acreditou e respeitou hierarquias, justiça e o ser humano. É uma pessoa que sabe lidar com as críticas. Isso o fez amadurecer muito”, comentou o pai, seu Joaquim.