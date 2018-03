Aposta de Löw, Sané diz que Alemanha melhorou em comparação a 2014

Uma aposta de Joachim Löw para o amistoso de terça-feira diante do Brasil, em Berlim, Leroy Sané acredita que o time da Alemanha de 2018 se desenvolveu em comparação ao que conquistou a Copa de 2014. O atacante do Manchester City considerou que o país é um dos favoritos para ficar com o bi na Rússia.

“Há uma boa mistura de jogadores de grande talento e que já contam com experiência”, disse o jogador em coletiva de imprensa neste domingo. “Temos uma boa combinação de atletas mais novos e outros com experiência, o que permite que não se sinta tanta pressão”, explicou. “Claro que nos desenvolvemos nos últimos anos. Melhoramos a parte do jogo.”

Sané bateu o recorde de velocidade no Campeonato Inglês e se transformou num dos jogadores mais rápidos da Europa. Agora, com 22 anos, o alemão também quer se tornar um dos mais jovens campeões do mundo, na Rússia.

Thomas Müller e Mesut Özil, dois dos principais astros do time de Löw, foram dispensados. Havia um acordo com seus clubes de que apenas participariam de um dos amistosos disputados nesta semana. E ambos preferiram jogar contra a Espanha, na sexta-feira.

Mas o time alemão pode passar por outras três mudanças. Sami Khedira, com problemas nas costas, pode ganhar uma folga e Ilkay Gündogan deve entrar em seu lugar.

Do time que disputou a semifinal contra o Brasil há quatro anos e marcou sete gols, apenas dois jogadores podem estar em campo: Kroos e Boateng, além de Draxler e Ginter que estavam no banco em 2014. Emre Can, meio campo do Liverpool, também foi poupado por conta de problemas físicos.