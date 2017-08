Após vender Dembélé, Borussia Dortmund anuncia contratação de Yarmolenko

Na última sexta-feira, Dembélé se tornou o segundo jogador mais caro da história quando o Barcelona contratou o atacante francês, de 20 anos, para substituir Neymar em uma transação que pode chegar aos 147 milhões de euros (R$ 553 milhões) dependendo do cumprimento de algumas cláusulas – independentemente disso, o acordo já garante 105 milhões de euros (R$ 395 milhões) ao Borussia Dortmund.

O atual campeão da Copa da Alemanha explicou que assinou um contrato válido por quatro temporadas com Yarmolenko, de 27 anos. O clube, porém, não revelou os detalhes financeiros da transação, mas as informações do diário alemão Bild são de que o clube vai desembolsar 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 94 milhões) na negociação.

O Borussia Dortmund agiu rápido para tentar compensar a perda de Ousmane Dembélé, vendido ao Barcelona na última sexta-feira. Nesta segunda-feira, o clube alemão oficializou a contratação do atacante ucraniano Andrey Yarmolenko, que estava no Dínamo de Kiev.

Será carregando esse peso que Yarmolenko vai defender o Dortmund após marcar 137 gols em 339 partidas pelo Dínamo de Kiev, único time em que atuou até agora na sua carreira. Além disso, ele soma 29 gols em 69 jogos disputados pela seleção da Ucrânia.

No Borussia Dortmund, Yarmolenko vai vestir a camisa de número 9. “Andriy é um jogador que acompanhamos há algum tempo”, afirmou o diretor esportivo do time alemão, Michael Zorc, celebrando a chegada do novo reforço ao time alemão.

“Estou muito grato que o Dínamo Kiev me permitiu realizar o meu sonho, me transferindo para um grande clube europeu. Eu trabalharei duro nos treinamentos para ajudar o Borussia Dortmund a alcançar seus objetivos mais altos”, afirmou Yarmolenko ao site oficial do seu novo clube.