Após último treino antes de pegar Santos, Abel Braga faz mistério no Fluminense

O Fluminense encerrou neste domingo a preparação para enfrentar o Santos, nesta segunda-feira, às 20 horas, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, pela 20.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após um treinamento comandado pelo técnico Abel Braga no CT Pedro Antônio, no Rio, a delegação tricolor viajou para a capital paulista.

No treino, que durou cerca de uma hora, Abel Braga priorizou as bolas paradas. Depois, como atividade que finalizou os trabalhos, o treinador programou um exercício técnico descontraído em campo reduzido para a abertura do returno do Brasileirão – na estreia do campeonato, o Fluminense venceu os paulistas por 3 a 2, no estádio do Maracanã, no Rio.

A equipe que enfrentará o time santista ainda não foi divulgada por Abel Braga. Mas é provável que o Fluminense comece a partida com: Júlio César; Lucas, Renato Chaves, Henrique e Marlon; Orejuela, Marlon Freitas, Wendel e Gustavo Scarpa; Wellington Silva e Henrique Dourado.