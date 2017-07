Após tumulto, Ferj divulga nota e critica busca por ‘bode expiatório’

Quase dois dias após a selvageria no São Januário, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) divulgou nota nesta segunda-feira lamentando “os inaceitáveis episódios ocorridos por ocasião não só da partida entre Vasco e Flamengo, mas também do jogo entre Botafogo e Atlético MG” – quando uma confusão antes do jogo no Engenhão deixou pelo menos um ferido.

Ao mesmo tempo, o comunicado também critica a proposta de interdição do São Januário. Nesta segunda-feira, o Ministério Público do Rio de Janeiro entrou com ação no Juizado Especial do Torcedor pedindo a interdição do estádio do Vasco, enquanto que na esfera esportiva o caso passará por análise do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

LEIA TAMBÉM: Com Guarani e Juventude de volta, Série B começa nesta sexta-feira com 4 jogos

No comunicado, a Ferj critica o que chamou de “ilusórias soluções mágicas, simplistas, superficiais, precipitadas e, provavelmente, até mesmo injustas que eclodem no imediatismo das declarações”.