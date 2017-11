Após tropeço em casa e protestos, Internacional demite o técnico Guto Ferreira

O adiamento do acesso do Internacional à elite nacional com o empate contra o Vila Nova-GO, por 1 a 1, neste sábado, no Beira-Rio, trouxe desdobramentos muito mais profundos para o time colorado na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Isto porque a diretoria da equipe decidiu demitir Guto Ferreira do cargo de treinador, apesar de o time já ter praticamente garantido sua volta à Série A em 2018.

A diretoria do Inter oficializou que o auxiliar fixo do clube, Odair Hellmann, que comandou o time em algumas oportunidades nesta temporada, será efetivado até o final do ano. Junto com Guto Ferreira também saem o preparador físico Juninho e os auxiliares técnicos André Luís e Alexandre Faganello.

A notícia foi bastante comemorada do lado de fora do Beira-Rio. Um grupo de torcedores protestava nas imediações do estádio, chegando a entrar em confronto com a polícia, quando a confirmação de demissão de Guto foi comunicada pelo vice-presidente de futebol do clube gaúcho, Roberto Melo.