Após treino, diretoria do Grêmio oficializa contratação de Cristian

Horas depois de Cristian participar do seu primeiro treino com a camisa do Grêmio, a diretoria do clube gaúcho enfim confirmou nesta segunda-feira a contratação do volante, que pertence ao Corinthians. O jogador assinou contrato por empréstimo até o fim da temporada.

O jogador chegou ao clube gaúcho no fim de semana. Ele fez exames médicos e foi aprovado. E, nesta segunda, já participou de um coletivo, à tarde. Cristian reforçou o time sub-17 no coletivo contra os reservas do Grêmio – os titulares fizeram trabalho regenerativo, após a goleada sobre o Sport, no sábado, pelo Brasileirão.

Cristian chega ao Grêmio para substituir Maicon. O volante foi submetido a cirurgia no tendão de Aquiles do pé esquerdo e não poderá mais jogar nesta temporada. A contratação atende os apelos do técnico Renato Gaúcho, que vinha pedindo jogadores mais “cascudos”, em razão da experiência – o time disputa Brasileirão e Copa Libertadores ao mesmo tempo.