Após Trauco brilhar na estreia, Zé Ricardo rasga elogios a contratações do Fla

Depois de ser vice-campeão brasileiro, o Flamengo contratou pouco. Reforçou-se com apenas três atletas, mas parece ter sido cirúrgico. O lateral-esquerdo Trauco, que a diretoria foi buscar no Peru, estreou um gol e uma assistência na vitória por 4 a 1 sobre o Boavista, sábado à noite, em Natal (RN), pela primeira rodada do Campeonato Carioca. Rômulo também jogou bem, enquanto Berrío, que acabou de chegar do Atlético Nacional, ainda vai estrear.

Após a goleada, o técnico Zé Ricardo rasgou elogios à forma como o Flamengo ser reforçou. “A direção do clube e o departamento de futebol têm sido inteligentes na hora de contratar. Sem afobação, sem entrar em leilão. São coisas fundamentais, para que possamos ter calma na hora de escolhermos um jogador. Estamos muito satisfeitos com Rômulo, Trauco e Berrío”, afirmou, garantindo que o Fla segue “atento” a bons negócios que podem surgir.

Ele também elogiou pontualmente as atuações de Rômulo e Trauco, que fizeram suas estreias oficiais. “O Rômulo conseguiu fazer bem a divisão da parte central do campo, explorando um pouco mais os passes longos. Já o Trauco foi bem na recomposição defensiva e, quando foi ao ataque, demonstrou muita personalidade. Eles ganharão ainda mais confiança ao longo da temporada”, apostou.