Após tomar virada, Botafogo busca a reabilitação em casa contra o Palmeiras

Quatro dias após sofrer uma derrota de virada para o São Paulo, o Botafogo enfrenta às 21h45 desta quarta-feira outro clube paulista, o Palmeiras, no estádio do Engenhão, no Rio, pela 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro, tentando voltar à zona de classificação para a Copa Libertadores. O clube carioca está em sétimo lugar com 24 pontos, enquanto que o alviverde ocupa a quarta posição, com 29.

As duas mudanças em relação ao time que enfrentou o São Paulo são os retornos do volante Bruno Silva, que cumpriu suspensão automática, e do lateral-esquerdo Gilson. O goleiro paraguaio Gatito Fernández começa jogando porque Jefferson ainda está se recuperando de uma lesão. O meia chileno Leo Valencia foi regularizado e poderá jogar nesta quarta-feira, mas começa no banco de reservas.

LEIA TAMBÉM: Flu exalta vantagem na altitude de Quito e muda 2 nomes de lista da Sul-Americana

Para o lateral-direito Luis Ricardo, a partida será a chance de recuperação para o clube. “Costumo dizer que, quando você perde, aí que tem que parar e analisar, para ver onde errou. Ainda mais da forma que foi. Para mim que jogo na defesa é ruim de falar. Tomar esses gols não é bom. Conversamos sobre algumas metas para os próximos jogos e não vai acontecer mais. Quando você é picado por uma cobra acaba tendo precauções. Concentrados para não ser surpreendidos. Fizemos grande jogo contra São Paulo até determinado ponto. Depois desconcentramos um pouco”, disse.