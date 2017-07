Após título, Sport recebe o desfalcado Atlético-PR para embalar no Brasileirão

Depois de conquistar o título do Campeonato Pernambucano na última quarta-feira ao derrotar o Salgueiro por 1 a 0, o Sport recebe o Atlético Paranaense neste domingo, às 16 horas, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, pela 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

E, embalado não apenas pelo título estadual, como pela vitória sobre o Santos na última rodada do Brasileirão, fora de casa, o time espera manter o bom momento para se distanciar da zona de rebaixamento – está apenas em 15.º lugar, com 12 pontos.

Para isso, o técnico Vanderlei Luxemburgo terá o reforço do volante Rithely, suspenso no triunfo sobre o Santos, e seguirá contando com o meia Diego Souza, apesar do interesse do Palmeiras. O volante Anselmo e o meia Thomás, por outro lado, ainda lesionados, estão fora do duelo contra o Atlético Paranaense.