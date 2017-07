Após título, Alemanha ultrapassa Brasil e assume a liderança do ranking da Fifa

Campeã da Copa das Confederações no último domingo, a seleção da Alemanha recuperou a primeira posição no ranking da Fifa, na atualização de julho da lista, divulgada nesta quinta-feira. Assim, destronou o Brasil, que vinha ocupando a liderança da relação desde abril.

Atual campeã do mundo, a Alemanha optou por levar à Rússia uma equipe sem os seus principais jogadores, apostando em novatos na Copa das Confederações. Ainda assim, conseguiu faturar o título do evento-teste para a Copa do Mundo de 2018 e pulou da terceira para a primeira posição no ranking, com 1.609 pontos.

LEIA TAMBÉM: Valencia anuncia contratação de técnico para no 'mínimo duas temporadas'

A Alemanha tem apenas seis pontos a mais do que a seleção brasileira, que soma 1.603, em segundo lugar. No último mês, a equipe disputou dois amistosos e sofreu a sua primeira derrota sob o comando de Tite ao perder para a Argentina por 1 a 0 – no outro compromisso, goleou a Austrália por 4 a 0.