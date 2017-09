Após terceira derrota seguida, Chapecoense anuncia demissão de treinador

Depois de sofrer a sua terceira derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro ao cair por 2 a 1 diante do Cruzeiro, no último domingo, na Arena Condá, em Chapecó (SC), a Chapecoense anunciou oficialmente na tarde desta segunda-feira a demissão do técnico Vinicius Eutrópio.

O novo resultado negativo manteve a equipe catarinense estacionada na 18ª posição da competição nacional, com 25 pontos, seguindo assim seriamente ameaçada pelo risco de rebaixamento à Série B.

LEIA TAMBÉM: Mano exalta ataque do Cruzeiro: '6 gols no time com maior investimento do Brasil'

“Nesta segunda-feira, a Associação Chapecoense de Futebol, em consenso com o treinador Vinicius Eutrópio, anuncia que o mesmo não é mais o comandante técnico da equipe. A Chapecoense deseja sucesso ao treinador em seus projetos futuros, cientes de que, em sua passagem pelo comando técnico do time, demonstrou respeito e dedicação ao clube”, escreveu o clube na curta nota que publicou em seu site oficial para confirmar a saída do comandante.