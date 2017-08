Após ser cortado, Suárez surpreende em recuperação e se apresentará ao Uruguai

Principal nome do futebol uruguaio, o atacante Luis Suárez se apresentará à seleção nacional nos próximos dias. Convocado para as próximas duas partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, o jogador foi cortado por uma lesão, mas surpreendeu em sua recuperação e pode até ser aproveitado pelo técnico Oscar Tabárez.

Suárez sofreu uma distensão na cápsula posterior do joelho direito em confronto diante do Real Madrid, pela Supercopa, e deveria ficar afastado do futebol por quatro semanas. A evolução do jogador, no entanto, tem sido mais rápida do que o esperado. Por isso, ele viajará a Montevidéu para seguir o tratamento e se estiver apto, reforçará a seleção de seu país.

“O departamento médico da seleção comunica que, dada a boa tolerância que vem tendo o jogador Luis Suárez nos trabalhos de recuperação realizados, e que são informados de forma constante em contato com o Barcelona, o jogador viajará a Montevidéu para continuar sua recuperação planejada e controlada pelos médicos da AUF e do Barcelona”, explicou a Associação Uruguaia de Futebol (AUF) em nota nesta sexta-feira.