Após ser cortado da seleção, Miranda é liberado para jogar pela Inter de Milão

A Internazionale informou nesta terça-feira que o zagueiro brasileiro Miranda não sofreu qualquer lesão grave na cabeça e, assim, está liberado para reforçar a equipe no duelo contra o SPAL, no próximo domingo, pelo Campeonato Italiano.

Miranda foi cortado da seleção brasileira após sofrer um choque com o goleiro Alisson no fim do primeiro tempo da partida com o Equador, na última quinta-feira, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo da Rússia.

Assim, ele retornou para a Itália e passou por exames mais detalhados nesta terça, que descartaram qualquer lesão na cabeça. Miranda deve retornar aos treinos na quarta e jogar normalmente no final de semana.