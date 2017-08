Após sair imobilizado de treino, Ricardo Oliveira tranquiliza santistas

O atacante Ricardo Oliveira deu um susto nos torcedores do Santos neste sábado. O veterano virou desfalque para o duelo contra o Coritiba, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro, após sofrer uma pancada nas costas durante o treino, pela manhã, no CT Rei Pelé. Apesar de ter ficado de fora da lista de relacionados para a partida, o jogador publicou uma mensagem nas redes sociais dizendo que os exames feitos posteriormente não constataram nenhuma lesão.

Ricardo Oliveira também afirmou que chegou a perder o movimento dos braços por alguns minutos após o choque. A foto publicada pelo centroavante mostra ele sendo retirado de maca do treinamento no CT santista.

“Hoje de manhã sofri um golpe muito forte nas costas durante o treino e perdi por alguns minutos os movimentos do braços, o que me deixou assustado. Fui submetido a exames pedidos e, graças a Deus, não (se) constatou nenhuma lesão. Quero agradecer a preocupação que todos tiveram comigo. Médicos, companheiros, funcionários e torcedores. Estou me sentindo bem graças a Deus. Deus está no controle de tudo”, escreveu Ricardo Oliveira na sua publicação no Instagram.