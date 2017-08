Após saída de Argel Fucks, Goiás anuncia efetivação do técnico Sílvio Criciúma

A primeira ação do presidente Marcelo Almeida, que assumiu o clube após a renúncia de Sérgio Rassi no último sábado, foi escolher o nome do novo técnico para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. O mandatário, então, efetivou o auxiliar Sílvio Criciúma, que dirigirá a equipe pela terceira vez nesta temporada, para o lugar de Argel Fucks.

Sílvio Criciúma assumiu o Goiás logo após a saída de Gilson Kleina para a Ponte Preta e levou o time ao título estadual. Voltou a ser auxiliar com a chegada de Sérgio Soares no início da Série B, campeonato que comandou a equipe por mais 11 rodadas. Foram cinco vitórias e seis derrotas.

O treinador assume um Goiás na 16.ª colocação com 25 pontos, apenas um na frente do Figueirense, que abre a zona de rebaixamento. Com a pausa para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, terá mais tempo para trabalhar. O próximo desafio será no dia 6 de setembro, às 19h30, diante do Paraná, no estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia.