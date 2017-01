Após reviravolta, Botafogo anuncia renovação de Victor Luís por um ano

Em uma negociação confusa e repleta de reviravoltas nas últimas 24 horas, o Botafogo finalmente conseguiu chegar a um acordo pela permanência de Victor Luís no elenco para este ano. Depois de ser dado como certo e depois descartado, o jogador assinou nesta sexta-feira a prorrogação de seu empréstimo junto ao Palmeiras por mais uma temporada.

O Botafogo negociava há meses com o Palmeiras pela manutenção do jogador, e as partes chegaram a um acordo na última quinta. Mas então, o time carioca chegou a um entrave com o próprio Victor Luís e descartou sua manutenção. O lateral chegou a lamentar o fim das negociações à noite, mas agora, horas depois, também foi o responsável por comunicar a nova reviravolta e o acerto por mais um ano.

“Graças a Deus, o mal entendido foi resolvido! Quero agradecer ao Palmeiras por mais uma vez me dar a liberdade de atuar em um clube grandioso como o Botafogo! Agradeço a todos os profissionais envolvidos na figura do presidente Carlos Eduardo Pereira e do professor Antonio Lopes pela confiança depositada! Agradeço também a todos os torcedores pelo grande carinho! Juntos somos mais fortes e vamos firmes nas batalhas! Vai ser um ano de muitas lutas, mas que venham acompanhadas de muitas vitórias!”, escreveu em sua página no Twitter.

Victor Luís está no Botafogo desde o início do ano, quando chegou emprestado do Palmeiras. Neste período, conquistou a confiança da torcida, principalmente após a nomeação de Jair Ventura como treinador da equipe. Por isso, a diretoria insistiu na renovação com o jogador, que agora disputará a Libertadores pelo clube.