Após renovação, Marlon celebra permanência e enaltece ‘esforço’ do elenco no Flu

O lateral-esquerdo Marlon chegou por empréstimo do Criciúma em 2017, firmou-se como titular e estendeu na semana passada sua permanência no Fluminense. Feliz com o acerto, ele contou nesta segunda-feira que seu plano sempre foi continuar no clube carioca.

“Esperava começar 2018 no Fluminense e foi o que aconteceu. É mais uma oportunidade para eu jogar. Estou em um grande clube, em nenhum momento pensei em voltar para o Criciúma, sempre tive a certeza que permaneceria. É o clube que me abriu as portas, acredito que é o melhor caminho para seguir e espero que seja por um longo tempo”, comentou o lateral em entrevista coletiva.

Embora tenha conquistado espaço logo em seus primeiros meses, Marlon minimizou o entusiasmo para 2018. A luta para ser titular, segundo ele, é constante em um clube como o Fluminense. “Todo dia você tem que estar se provando, no futebol todo mundo quer buscar seu espaço. Espero fazer uma boa sequência e uma temporada segura para me firmar na posição.”