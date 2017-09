Após reintegração no Palmeiras, Felipe Melo treina separado do restante do elenco

Mesmo reintegrado ao elenco do Palmeiras, ainda não foi nesta segunda-feira que Felipe Melo esteve no campo junto dos companheiros. O jogador de 34 anos trabalhou apenas na academia, onde fez trabalho de musculação para se recuperar dos cerca de dez dias de folga e sem exercício. Enquanto isso, o restante do elenco foi ao gramado e, sob sol forte, realizou um treino físico.

Felipe Melo voltou à equipe depois de um mês afastado. Durante o período ele treinou sozinho em contraturno, condição que o fez acionar advogados para pedir a volta aos trabalhos com o elenco. O clube e o jogador entraram em acordo, ele está de volta ao trabalho e nos próximos dias já deve compartilhar as mesmas atividades dos demais colegas de equipe.

O retorno dele não significa que ele será utilizado no time. A tendência, inclusive, é Felipe Melo não ser relacionado para as partidas, pois o técnico Cuca entende que o volante não se encaixa no estilo de jogo preparado para o Palmeiras. O treinador organizou a equipe nos últimos treinos no esquema 4-4-2, com Bruno Henrique e Tchê Tchê como os volantes, mais Moisés e Guerra como meias.