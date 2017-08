Após queda, presidente do Atlético-MG cobra lugar na Libertadores: ‘E obrigação’

Daniel Nepomuceno ainda se eximiu de culpa por possíveis falhas no planejamento feito pela diretoria do clube para a temporada e revelou-se surpreso com a eliminação. O Atlético Mineiro, que possui um dos elencos mais caros do futebol brasileiro, demitiu recentemente o treinador Roger Machado e contratou Rogério Micale para o cargo – que também não vem conseguindo o rendimento esperado pelos dirigentes.

O presidente do Atlético Mineiro, Daniel Nepomuceno, exigiu do elenco e da comissão técnica a conquista da vaga para a próxima edição da Copa Libertadores ao comentar, em entrevista coletiva, a eliminação da equipe após um empate sem gols diante do Jorge Wilstermann, da Bolívia, nesta quarta-feira à noite, no Mineirão – no jogo de ida, o time mineiro havia sido derrotado pela equipe boliviana por 1 a 0.

“Quem não esperava (a eliminação) sou eu, por todo o investimento feito. Tenho que agradecer quem esteve no Mineirão, apoiando até o último segundo. Em nenhum momento, ele deixou de acreditar. Não fujo da responsabilidade. É evidente que tivemos várias falhas, mas não de planejamento. A gente pensava em montar uma equipe que ficou desequilibrada e está pagando caro. O elenco estava unido e teve entrega ao novo treinador. Não quero lamentar e sim pegar a responsabilidade. Tivemos responsabilidade mesmo não vencendo e este ano frustra plenamente por tudo o que foi feito. A todo momento, corria atrás de um jogador e recebia aplausos”, justificou-se Daniel Nepomuceno.

O Atlético Mineiro voltará a campo no próximo domingo, às 16 horas, no Independência, para enfrentar o Flamengo pela rodada de abertura do returno do Campeonato Brasileiro. O time alvinegro perdeu quatro dos últimos cinco jogos na competição e ocupa a 15ª posição, com apenas 23 pontos, pressionado pelas equipes que lutam para escapar do rebaixamento.

LEIA TAMBÉM: Herói do Santos, Victor Ferraz revela treino e explica falta que garantiu vitória

O clube também segue na disputa pelo título da Copa da Primeira Liga, torneio que reúne times do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará e do sul do País. O Atlético Mineiro enfrentará, no próximo dia 30, o Internacional, em Porto Alegre, na fase de quartas de final da competição.