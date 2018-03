Após queda no Gauchão, técnico do Inter admite alívio com vitória sobre o Grêmio

O técnico Odair Hellmann não escondeu o alívio pela sua primeira vitória em um Gre-Nal, na noite desta quarta-feira, pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho. Com o triunfo por 2 a 0, o Internacional amenizou o revés por 3 a 0 sofrido na ida, embora não tenha evitado a eliminação. Mesmo assim, Odair viu sinais de evolução na equipe para a sequência da temporada.

“Foi importante (vencer o Grêmio). Todos treinadores, e essa profissão é assim, passaram por situações. Alguns treinadores perderam decisões em seus estádios, uns demoraram a ter o primeiro título, e essa situação para mim estava se apresentando”, disse o treinador, referindo-se à pressão por não vencer um clássico.

Uma nova derrota, na quarta, deixaria o emprego de Odair em risco, na esteira da eliminação do Inter no Estadual. “Eu tenho que ter tranquilidade para seguir em frente com minhas convicções”, disse, ao comemorou o novo fôlego no comando da equipe.

Odair admitiu que sabia das poucas chances do Inter em reverter a derrota do jogo de ida. “Mas nós sabíamos que aqui, com o apoio do torcedor, podia ser diferente. Agora fica fácil falar, na derrota fica difícil. Mas a gente criou o mesmo número de chances claras do Grêmio nos outros jogos. Só que as bolas entraram para eles e não para nós”, analisou.

Preocupado com a derrota no jogo de ida, o treinador apostou numa formação muito cautelosa na quarta, com quatro volantes. Ao fim do jogo, ele justificou a opção: “precisávamos manter a segurança e depois tentar, como foi, fazer o gol. Sabíamos que fazendo um gol iríamos trazer a torcida junto para buscar”.

Apesar da decepção, por ficar a apenas um gol do empate no placar agregado, Odair viu evolução na sua equipe. Na sua avaliação, a vitória deve renovar a confiança do grupo. “Tivemos a oportunidade de fazer um e depois o segundo. Ficou o gostinho de que poderíamos [nos classificar], mas futebol vale o que entra. Saímos tristes, mas apresentamos todos os aspectos técnico, anímico, físico, jogador, torcida.”