Após queda na Libertadores, torcedores do Nacional promovem tumulto em Copacabana

Um grupo de torcedores do Nacional, do Uruguai, foi detido na tarde desta sexta-feira por promover tumulto em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Os uruguaios agrediram pessoas que estavam em uma praça na esquina das avenidas Siqueira Campos e Nossa Senhora de Copacabana, uma das principais do bairro. Uma senhora de 91 anos precisou de atendimento médico.

Segundo a Polícia Militar, a idosa foi empurrada durante o tumulto e caiu no chão. Ela foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Copacabana, recebeu cuidados médicos e, na sequência, foi à 12ª DP para registrar ocorrência por agressão e fazer o reconhecimento dos suspeitos. A PM não informou o número de torcedores do Nacional que foram detidos.

Na quinta-feira, integrantes da torcida uruguaia também promoveram tumulto no Engenhão logo após a derrota por 2 a 0 para o Botafogo, que causou a eliminação do Nacional na Copa Libertadores. Eles quebraram cadeiras no estádio e também precisaram ser contidos pela polícia.