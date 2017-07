Após quase um ano, Danilo volta a ser relacionado no Corinthians

Foto: Rodrigo Gazzanel - Ag. Corinthians

O meia Danilo será relacionado no Corinthians para enfrentar o Flamengo, às 16 horas de domingo, no Itaquerão. Entretanto, o técnico Fábio Carille já avisou que o jogador não entrará em campo e a intenção é fazer com que ele volte a se ambientar com os jogos.

“Quero ele junto. Ele sabe que não vai entrar. Conversamos e ele aceitou a condição. Ele está sendo convocado e ficará no banco de reservas”, disse o treinador, durante entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira, no CT Joaquim Grava.

O meia jogou pela última vez no dia 31 de julho de 2016, contra o Internacional. Poucos dias depois, sofreu uma grave lesão na perna direita e precisou passar por cirurgia. Desde então, tem uma luta para conseguir voltar aos gramados e poderá voltar a sentar no banco após quase um ano de recuperação.