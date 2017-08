Após quase dois anos, Van Persie volta a ser convocado na Holanda

Van Persie, atualmente no Fenerbahçe, não defende sua seleção desde outubro de 2015. O jogador de 34 anos tem 101 jogos pela equipe e é o maior artilheiro da seleção, com 50 gols. “Eu ainda acho que ele é um dos melhores atacantes que temos”, afirmou Advocaat, ao anunciar a convocação do jogador.

Van Persie é um dos seis atacantes convocados para os próximos duelos das Eliminatórias. Outras opções são os jovens Memphis Depay e Vincent Janssen e o veterano Arjen Robben, que já jogou ao lado de Van Persie no ataque da seleção em duas Copas do Mundo.

Os reforços experientes serão decisivos para a Holanda nesta reta final das Eliminatórias. A seleção europeia corre sério risco de ficar de fora do Mundial da Rússia. No momento, ocupa o terceiro lugar do Grupo A das Eliminatórias Europeias. Somente o primeiro de cada chave avança direto à Copa. Os segundos colocados disputarão uma repescagem entre si.

LEIA TAMBÉM: Manchester United contrata meio-campista Matic, ex-Chelsea

As duas próximas rodadas serão importantes porque a Holanda enfrentará rivais diretos na briga pela segunda vaga do grupo, que é liderado pela Suécia, com 13. A França é a vice-líder, com a mesma pontuação dos suecos, e será o primeiro rival da Holanda no dia 31, quinta-feira da próxima semana, em Saint-Denis.

O confronto com a Bulgária, que ocupa a quarta colocação, está marcado para o dia 3 de setembro, em Amsterdã. Esta fase das Eliminatórias da Europa será finalizada em outubro, com as duas últimas rodadas dos grupos. A Holanda, então, enfrentará Bielo-Rússia e Suécia.

Confira a lista de convocados da seleção da Holanda:

Goleiros: Jasper Cillessen (Barcelona), Maarten Stekelenburg (Everton), Jeroen Zoet (PSV Eindhoven);

Defensores: Nathan Ake (Bournemouth), Daley Blind (Manchester United), Wesley Hoedt (Southampton), Matthijs de Ligt (Ajax), Karim Rekik (Hertha Berlin), Kenny Tete (Lyon), Joel Veltman (Ajax), Stefan de Vrij (Lazio);

Meio-campistas: Donny van de Beek (Ajax), Marco van Ginkel (PSV), Tonny Vilhena (Feyenoord), Davy Proepper (Brighton & Hove Albion), Wesley Sneijder (Nice), Kevin Strootman (Roma), Georginio Wijnaldum (Liverpool);

Atacantes: Memphis Depay (Lyon), Bas Dost (Sporting), Vincent Janssen (Tottenham), Robin van Persie (Fenerbahçe), Quincy Promes (Spartak Moscou) e Arjen Robben (Bayern de Munique).