Após primeiro gol, Corinthians adota cautela para não ‘queimar’ Pedrinho

O jogador do elenco do Corinthians que causa mais euforia na torcida é o meia-atacante Pedrinho. Ele sempre é o mais aplaudido e ovacionado mesmo jogando pouco. Com o gol feito contra o Patriotas, da Colômbia – o seu primeiro no time profissional -, na última quarta-feira, pela Copa Sul-Americana, a tendência é isso aumentar. Mas o técnico Fábio Carille prefere manter a cautela para não “queimar” o garoto.

Atualmente Pedrinho é considerado reserva do reserva. Ele pode atuar na posição de Jadson ou Romero, mas antes dele estão à frente Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto e Clayson. Fábio Carille não quer antecipar etapas com o menino de 19 anos.

Um exemplo dentro do próprio clube é Lulinha, que apareceu na base como um fenômeno, mas foi lançado antes da hora e nunca conseguiu se firmar. Pedrinho, entretanto, mostra personalidade e parece ter cabeça boa. “Sei que a comissão técnica trabalha para me lapidar da forma certa e os titulares estão um nível acima. Tenho certeza que o Carille e o Osmar Loss (auxiliar) estão me lapidando para eu entrar na hora certa. E quem está jogando hoje vive um bom momento”, disse o garoto.