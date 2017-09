Após polêmica, presidente do Fla exalta Muralha como ‘profissional de 1ª linha’

O presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, convocou uma entrevista coletiva nesta sexta-feira, no CT do Ninho do Urubu, para se pronunciar publicamente sobre a posição do clube em relação a um fato polêmico envolvendo o goleiro Alex Muralha, que cometeu uma falha que resultou no empate por 1 a 1 com o Paraná, na última quarta, quando o time carioca acabou sendo eliminado nos pênaltis da Copa da Primeira Liga em confronto válido pelas quartas de final.

O dirigente saiu em defesa do atleta após o jornal Extra publicar editorial em que afirmou que deixaria de se referir ao jogador pelo apelido “Muralha” devido ao desempenho aquém do esperado do jogador com a camisa do time rubro-negro.

Para Eduardo Bandeira de Mello, o editorial pode prejudicar a imagem do Flamengo, a carreira e até mesmo a segurança pessoal do atleta, além de expor o goleiro ao constrangimento público. No entanto, o dirigente afastou qualquer restrição no trabalho dos órgãos de imprensa que acompanham o dia a dia do clube, incluindo o veículo citado.