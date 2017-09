Após polêmica, Dorival diz que Cueva e Lucas Fernandes podem jogar juntos

O técnico Dorival Junior deve recolocar o meia Cueva entre os titulares nos próximos jogos do Campeonato Brasileiro. O peruano ficou fora do empate do São Paulo com a Ponte Preta por 2 a 2 neste sábado, no Morumbi, e sendo substituído por Lucas Fernandes. Para Dorival, os dois podem atuar juntos.

“Podem jogar os dois juntos. Não vamos abrir mão de um jogador como Cueva. Poucas equipes têm um jogador como ele. Pode ser decisivo para o São Paulo. Não vou abrir mão do Cueva, e o Lucas vai ganhando seu espaço. Uma pena ele ter sentido e pedido para sair. Ele vai crescer e é um garoto que promete muito”, afirmou o treinador em entrevista coletiva.

Antes de recolocar Cueva entre os titulares, o treinador terá de resolver um problema de relacionamento. Logo após o empate, o meia Cueva se negou a atender os jornalistas com uma afirmação: “Perguntem para o Rodrigo Caio”. A declaração do peruano fazia referência à entrevista coletiva do zagueiro, concedida em 7 de setembro, na qual afirmou que Cueva “precisava se ajudar”.