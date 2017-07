Após polêmica com Walter, São Paulo está próximo de renovar com Renan Ribeiro

O São Paulo está perto de renovar com o goleiro Renan Ribeiro por cinco temporadas. Após uma reunião realizada nesta quarta-feira, entre a diretoria e empresários do jogador, o acerto ficou praticamente definido. A renovação de contrato sinaliza que o clube aposta em Renan Ribeiro como solução para os problemas na posição que o São Paulo enfrenta desde 2015.

Desde a aposentadoria de Rogério Ceni, o gol do São Paulo teve vários donos. A primeira aposta foi em Denis, que cometeu falhas na Copa Libertadores e terminou dando oportunidades para o próprio Renan Ribeiro e até para a chegada de Sidão, contratado após pedido do próprio Ceni, que se tornou técnico do time a partir de janeiro de 2017.

O ex-goleiro do Botafogo começou bem, mas foi prejudicado por uma lombalgia. Denis entrou e voltou a falhar. Renan Ribeiro se firmou no Campeonato Paulista e tem o apoio de Dorival Junior para continuar no gol. Além dos três, o São Paulo ainda conta com Lucas Perri, de 19 anos.