Após perder o pai, Tremonti deve retornar ao Rio Branco

O meia Tiago Tremonti é aguardado para se reapresentar ao Rio Branco no treino de hoje pela manhã, quando deve voltar a trabalhar com o grupo após ter se ausentado das atividades desde semana passada. Ele viveu uma tragédia familiar no último sábado, quando perdeu seu pai, Djaime Segantini, vítima de um AVC (Acidente Vascular Cerebral). Nos dias anteriores, Tremonti vinha amparando seus parentes em Ribeirão Preto e viveu seus últimos momentos com o pai, que tinha 66 anos.

A grande dúvida é como o meia se apresentará diante de seus companheiros. Um dos mais experientes do elenco, com 32 anos, Tremonti é visto como referência pelos mais jovens do plantel e uma das principais peças para a criação de jogadas da equipe. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

No entanto, a escalação dele no jogo decisivo diante do São Paulo B, no próximo domingo, pela penúltima rodada da primeira fase da Copa Paulista, dependerá de como a comissão técnica avaliar suas condições psicológicas para render em campo. Somente a vitória poderá manter a equipe com chances de classificação.