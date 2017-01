Após perder Busquets, Barcelona não terá Iniesta e Rafinha na Copa do Rei

Depois de confirmar a ausência do volante Sergio Busquets no início da semana, o Barcelona também não contará com os meias Iniesta e Rafinha para o duelo contra a Real Sociedad, nesta quinta-feira, pelas quartas de final da Copa do Rei.

Busquets não tinha chances de entrar em campo, pois sofreu uma lesão no joelho direito e terá de ser submetido a tratamento. O clube não deu expectativa de retorno, mas a imprensa espanhola fala em duas semanas de baixa.

Iniesta e Rafinha já haviam ficado de fora na goleada sobre o Eibar por 4 a 0, domingo, pelo Campeonato Espanhol. O capitão do time se recupera de uma pequena lesão na panturrilha esquerda. O técnico Luis Enrique, no entanto, tinha a expectativa de sua recuperação, que não se concretizou.

O brasileiro sofreu um estiramento na perna direita no jogo de ida contra a Real Sociedad, no dia 19. O Barcelona venceu a primeira partida por 1 a 0, fora de casa, graças a um gol de pênalti de Neymar, e por isso joga por um empate no duelo desta quinta-feira no Camp Nou.

Luis Enrique espera contar com Iniesta e Rafinha para o final de semana. No domingo, o time catalão visita o Betis pelo Campeonato Espanhol. Se avançar na Copa do Rei, jogará as semifinais do torneio no decorrer da próxima semana. Pela Liga dos Campeões, o primeiro jogo contra o PSG, pelas oitavas de final, será em 14 de fevereiro.

