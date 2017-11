Após pancada na cabeça, Gabriel desfalca o Atlético-MG contra o Bahia

O técnico Oswaldo de Oliveira terá problemas para escalar o Atlético-MG neste domingo, diante do Bahia. Um dia depois da vitória sobre o Atlético-GO, o clube confirmou nesta sexta-feira o desfalque do zagueiro Gabriel, que, assim, se juntará à lista de ausências alvinegras para o duelo que acontecerá na Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro.

A ausência de Gabriel acontecerá por precaução. O zagueiro sofreu uma pancada na cabeça na quinta, ao se chocar com o volante Adilson, e acordou nesta sexta sentido dores no local. O departamento médico atleticano, então, o examinou e optou por poupá-lo no fim de semana.

Com isso, Oswaldo não terá sua dupla de zaga titular, já que Leonardo Silva recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Atlético-GO. Felipe Santana deverá ser titular no setor, enquanto Matheus Mancini, Erazo e Bremer disputam a outra vaga.