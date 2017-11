Após pancada, Isco é cortado da seleção espanhola e não pegará a Rússia

O meia Isco se tornou baixa na seleção espanhola neste domingo. A federação de futebol do país confirmou o corte do jogador do Real Madrid por lesão e, assim, ele não estará disponível para o amistoso diante da Rússia que será realizado na próxima terça-feira, em São Petersburgo.

“O jogador Francisco Alarcón ‘Isco’ é baixa para a partida contra a Rússia, na próxima terça, e abandonou a concentração depois do trauma sofrido na partida de ontem. O jogador, que ontem sofreu um forte golpe na partida contra a Costa Rica e por isso foi substituído, não viajará com o resto da delegação”, informou a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) em nota.

Isco foi um dos destaques da goleada da Espanha por 5 a 0 sobre a Costa Rica, mas no segundo tempo do duelo, precisou ser substituído, com muitas dores na perna esquerda, após entrada dura de Kendall Waston. Ele deve ser submetido a exames nos próximos dias para saber a gravidade da lesão.