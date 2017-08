Após pagar fortuna, PSG esconde valor de nova cláusula liberatória de Neymar

Se o Paris Saint-Germain pôde se vangloriar na última quinta-feira de que passou a contar oficialmente com um dos maiores jogadores do mundo na atualidade, foi graças ao pagamento do valor da multa rescisória de 222 milhões de euros (aproximadamente R$ 819 milhões) ao Barcelona, seu ex-clube. Mas, nesta sexta-feira, o clube francês se recusou a revelar ao mundo o valor da cláusula liberatória de Neymar no contrato assinado na noite de quinta.

A multa fixada pelo PSG é relevante porque estabelece um novo padrão do que, em tese, será impagável no futebol mundial. Até aqui o valor da rescisão de Neymar no Barcelona era tido como um fator de proteção de um clube contra a concorrência internacional. A ofensiva de Paris, que desembolsou o “impagável” pelo astro brasileiro, chocou parte do mundo desportivo europeu e gerou a questão: qual será o novo patamar de proteção dos clubes?

Nesta sexta-feira, questionado em meio à entrevista coletiva de Neymar, o presidente do PSG, Nasser Al Khelaifi, não quis responder qual valor havia sido fixado em caso de rescisão de contrato do brasileiro. Quando deveria responder à questão, o cartola foi interrompido pelo craque, que respondeu com bom humor: “Calma, acabei de chegar!”.