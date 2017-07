Após meses fora, Götze voltará a treinar no Borussia Dortmund nesta sexta

Herói da Alemanha na Copa do Mundo de 2014 ao marcar o gol do título da sua seleção na final contra a Argentina, Mario Götze está próximo de retomar a sua rotina no futebol. Nesta sexta-feira, o meia-atacante deve iniciar os treinamentos ao lado dos seus companheiros do Borussia Dortmund após o período de férias.

Götze não entra em campo desde janeiro e foi diagnosticado em fevereiro com “distúrbios metabólicos” após meses de problemas musculares recorrentes, algo que afetou o seu retorno ao Dortmund, ocorrido antes do início da última temporada, após passagem pelo Bayern de Munique.

Por causa disso, Götze, de 25 anos, disputou 11 partidas da última edição do Campeonato Alemão, sendo apenas quatro delas completas. E na véspera do seu retorno às atividades, o meia divulgou um texto no seu perfil no Facebook em que faz uma série de agradecimentos ao apoio recebido do clube, familiares e torcedores para superar esse momento complicado e de incertezas na sua carreira.