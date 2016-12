Até pouco tempo, Reinaldo Rueda era um treinador qualquer do futebol sul-americano, na opinião dos dirigentes do Corinthians. Após a queda de Cristóvão Borges e mesmo após a saída de Oswaldo de Oliveira, o nome do técnico colombiano foi sugerido e descartado de imediato pelos dirigentes. Mas hoje, ele aparece como primeira opção para o clube alvinegro.

Rueda foi lembrado no Corinthians pela primeira vez após a saída de Cristóvão, mas o nome não agradou o presidente Roberto de Andrade, que era contra a chegada de estrangeiros, por causa da dificuldade para se adaptar ao futebol brasileiro e conhecer os jogadores. Além disso, o treinador só poderia assumir o clube em janeiro, pois iria comandar o Atlético Nacional no Mundial. Assim, o time paulista foi atrás de Oswaldo de Oliveira.

LEIA TAMBÉM: Com futuro incerto após rebaixamento, Santa Cruz enfrenta os reservas do Grêmio

Depois da saída de Oswaldo, a diretoria foi atrás de Guto Ferreira e Jair Ventura e sondou ainda Dorival Junior e Vanderlei Luxemburgo, além de comentar sobre outros nomes, como Marcelo Oliveira e Paulo Autuori. Até que Rueda foi novamente oferecido por um empresário e, desta vez, o nome passou a ser encarado de outra forma.

O Corinthians aguarda pela definição da condição da saúde do treinador. Rueda passará por cirurgia no quadril e deverá ficar por um tempo longe dos gramados. Os corintianos esperam para saber quanto tempo ele precisará ficar parado e, depois, vão avaliar se vale a pena esperar e ver a equipe ser dirigida pelo auxiliar.

Caso Rueda não aceite a oferta, o clube deve voltar a focar suas atenções no mercado brasileiro. Marcelo Oliveira e Jorginho são alguns dos especulados.

LEIA TAMBÉM: Histórica 'Invasão Corintiana' de 1976 completa 40 anos nesta segunda-feira