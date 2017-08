Após ‘melhor partida da carreira’, Mateus Vital celebra momento no Vasco

Já são 18 partidas para ele neste Brasileirão, que fazem de Mateus Vital um dos jogadores que mais atuou pelo Vasco na competição. E o auge veio no último fim de semana. Afinal, segundo o próprio, o meia realizou sua melhor partida com a camisa alvinegra na vitória por 1 a 0 diante do Fluminense.

“O meu pensamento desde que estava na base era o de ter oportunidades no profissional. Quando voltei a jogar no sub-20 neste ano, coloquei como meta fazer um bom trabalho para retornar e conseguir ter uma boa sequência. Graças a Deus, consegui atingir esse objetivo. Estou amadurecendo e a cada jogo que passa ganho mais experiência. Tem sido um período importante, de muito aprendizado para mim”, declarou.

Considerado uma joia desde as categorias de base do Vasco, Mateus Vital demorou, mas finalmente parece se firmar entre os profissionais. Depois de ser rebaixado novamente ao sub-20 para ganhar mais experiência, o jogador de 19 anos vem tendo uma sequência neste Campeonato Brasileiro e se tornou um dos principais nomes cruzmaltinos na competição.

“Foi a minha melhor partida. Essa sequência que falei me fez amadurecer e passar a contribuir mais para a equipe, como nessa partida contra o Fluminense, em que eu consegui fazer a jogada do nosso gol. Em relação ao desempenho do grupo, o resultado não diz o que foi o jogo. Tivemos diversas oportunidades, mas não convertemos em gol. Foi um jogo bom. A transição melhorou, assim como a compactação e a marcação”, considerou.

A meta de Mateus Vital agora é seguir mostrando trabalho para se firmar com o novo comandante cruzmaltino, Zé Ricardo. “Não tive nenhuma conversa em particular com o Zé, mas já o vi conversando com alguns garotos. Como ele veio da base, disse que gosta de trabalhar com os garotos, porém, vai procurar colocar em campo quem merecer.”

