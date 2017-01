Após Matheus Sales, Palmeiras também empresta Allione ao Bahia

O Palmeiras agora terá o dobro de motivos para monitorar as partidas do Bahia na temporada 2017. Depois do volante Matheus Sales, nesta sexta-feira o meia Allione também foi confirmado como reforço do clube baiano. Ambos chegam a Salvador emprestados pelos campeões brasileiros.

A saída de Allione encerra, mais de dois anos depois, uma das heranças da curta passagem do técnico argentino Ricardo Gareca. O atual treinador da seleção peruana trabalhou por 13 jogos no clube em meados de 2014, quando apostou na contratação de quatro jogadores que são seus compatriotas. Nenhum deles se firmou, e o último deles a deixar o elenco é justamente Allione.

O meia custou R$ 6 milhões ao Palmeiras, que o contratou junto ao Vélez Sarsfield quando ele tinha apenas 19 anos. Pelo clube, fez 71 partidas e anotou sete gols, apenas. Na última temporada, atuou em 25 jogos.

Ele era um dos jogadores que não estavam nos planos de Eduardo Baptista e que foram emprestados pelo Palmeiras esta semana. Antes, haviam saído o goleiro Vagner (para o Mirassol), o meia Cleiton Xavier (em definitivo para o Vitória) e o atacante Leandro Pereira (já treina com o Vitória), além de Matheus Sales. Fabrício foi devolvido ao Cruzeiro. Gabriel rescindiu e foi para o Corinthians.