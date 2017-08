Após marcar golaço, Alison deve ser titular no Santos contra o Avaí

O volante Alison pode ganhar nova chance entre os titulares do Santos na partida contra o Avaí, domingo, na Ressacada, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele é o principal candidato a ficar com a vaga de Yuri, que recebeu o terceiro cartão amarelo na última quarta-feira, na vitória por 3 a 2 sobre o Flamengo, e agora terá que cumprir suspensão automática.

O gol de quarta-feira foi apenas o segundo de Alison, que chegou aos 96 jogos disputados pelo Santos. Desses, dez foram desde o seu retorno ao clube após defender o Red Bull Brasil no Campeonato Paulista, quando atuou cedido por empréstimo.

Alison, aliás, entrou em campo nos últimos sete jogos do Santos, conquistando a confiança de Levir. A situação é bem diferente da vivida quando retornou ao clube, pois ele inicialmente estava disponível para novos empréstimos. Motivado, ele espera ajudar o time a ampliar a boa fase no Brasileirão, com oito jogos de invencibilidade, na terceira colocação, com 34 pontos.

“Essa vitória é muito importante para o campeonato, isso nos dá mais força. Isso prova o nosso poder de reação. Com certeza é importante para o grupo, para seguirmos firmes na competição. Todos têm se dedicado muito. Não só os 11 que saem jogando, mas a rapaziada que tem entrado durante os jogos têm aproveitado as oportunidades e isso é de extrema importância”, afirmou.