Após Léo Moura, Grêmio contrata mais um lateral-direito: Leonardo

O Grêmio confirmou, na tarde desta quinta-feira, a contratação de seu terceiro reforço para a temporada, o segundo lateral-direito. Dois dias depois de Léo Moura, chegou ao clube outro Leonardo, este de 20 anos, originário do Boa. Pelo clube de Varginha (MG), ele foi campeão da Série C.

Ao apresentar o reforço em seu site oficial, o Grêmio apontou que seu novo lateral tem 1,78m e se destacou na campanha na terceira divisão nacional. Volante de origem, ele foi revelado pelo Vila Nova, de Goiás, e chegou a ser vendido para o Cruzeiro, onde não chegou a jogar pelo time profissional. Aprovado nos exames médicos, ele assinou contrato por três anos com o clube gaúcho.

Classificado para a fase de grupos da Libertadores, o Grêmio ainda não contratou nenhum reforço de peso. O primeiro a chegar foi o volante Michel, campeão da Série B com o Atlético-GO. Depois, o clube acertou com o veterano Léo Moura, que há um ano estava no Metropolitano, de Santa Catarina.

A diretoria chegou a se aproximar da contratação de Gustavo Fernández, atacante do Racing, do Uruguai, mas ele acabou reprovado nos exames médicos e foi descartado. A ideia da diretoria é reforçar o elenco com mais dois atacantes, pelo menos.