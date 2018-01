Após goleada em Ribeirão Preto, São Paulo reencontra Chapecoense na Copa SP

O São Paulo vai duelar com a Chapecoense na segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior após assegurar a primeira posição do Grupo 10, disputado em Ribeirão Preto. Para isso, goleou o time da casa, o Botafogo-SP, por 4 a 0, na rodada final da chave, na noite de terça-feira, com show ofensivo e três gols ainda no primeiro tempo.

O resultado em Ribeirão Preto levou o São Paulo aos nove pontos e lhe deu a oportunidade de reencontrar a Chapecoense, clube que o eliminou em 2017 justamente na segunda fase. Na época, a decisão saiu nos pênaltis, após o empate por 0 a 0 no tempo normal. O novo duelo será disputado na quinta-feira, às 19h30, em Ribeirão Preto. No mesmo dia, mas às 19h, o Botafogo-SP enfrentará a Ponte Preta, em Franca.

LEIA TAMBÉM: MP-RJ pede investigação por atos violentos na final da Sul-Americana

“A Chapecoense tem um grande trabalho na base, com boa campanha no Brasileiro 2017, está no cenário nacional como um dos grandes times formadores. Demos ‘azar’ de já cruzar com um time tão bom tão cedo na competição. Mas buscaremos fazer um grande jogo e fazer uma boa atuação para que possamos chegar à terceira fase”, analisou o técnico do São Paulo, André Jardine.